Mick Jagger, de 79 anos, vai casar-se com a namorada, de 36

Mick Jagger está noivo da sua namorada, a coreógrafa Melanie Hamrick.

O vocalista dos Rolling Stones, de 79 anos, e a sua companheira, de 36, estão juntos desde 2014 e têm um filho de 6 anos, chamado Deveraux Octavian Basil Jagger.

Os boatos de que Mick Jagger estaria prestes a casar novamente começaram no mês passado, quando Melanie Hamrick foi vista com um anel de noivado. Na altura, a norte-americana desvalorizou: “Somos como adolescentes excitados. Para mim, isto é um anel de promessa. Gosto de viver no momento, por isso… quem sabe.”



Entretanto, amigos do casal revelaram ao jornal inglês “The Mirror” que Mick Jagger e Melanie Hamrick, que foi dançarina do American Ballet Theatre até 2019, estão de facto noivos.

Mick Jagger foi casado uma vez, com Bianca Pérez-Mora Macias, de 1971 a 1978, tendo tido numerosas outras relações amorosas, das quais resultaram oito filhos de cinco mulheres. Aos 79 anos, o inglês tem cinco netos e três bisnetos.