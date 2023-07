Dos Açores à Costa de Caparica, mais três festivais para este verão

Na época alta dos festivais de verão, continuam a ser anunciados novos eventos de música ao vivo em Portugal. No próximo mês de agosto, a Ilha de São Miguel, nos Açores, recebe mais uma edição do Eco Festival Burning Summer. O evento, que se realiza desde 2015 na Praia dos Moinhos, em Porto Formoso, apresenta-se como uma iniciativa de “acesso equilibrado e reduzido impacto ambiental”, apostando nos valores da sustentabilidade e em várias atividades além da música, como cinema, debates e ações comunitárias.

Já em julho, acontece na Costa de Caparica a primeira edição do festival Capalaxy. A 14 e 15 de julho, o espaço Dr. Bernard Azul recebe atuações de DJ Danifox, DJ Firmeza e DJ Nigga Foz (no primeiro dia) e Acid Arab, La Mamie's, Sama Yax e Zopelar (no segundo). Os bilhetes custam a partir de 25 euros (entradas diárias) e a partir de 45 euros (dois dias).

Entretanto, destaque ainda para o festival do Rio Febras, em Guimarães, que nos últimos dias ganhou “dimensão nacional”, depois de a organização do Rock in Rio ameaçar o pequeno evento nortenho com uma ação legal, caso o nome original (“Rock in Rio Febras”) não fosse mudado.

Neste momento, e segundo explicou à Lusa Vasco Marques, presidente da Casa do Povo de Briteiros, que organiza o festival, o interesse do público em conhecer o Parque Fluvial de Briteiros é de tal ordem que a organização estuda já formas de duplicar ou triplicar a capacidade do recinto, mantendo a entrada grátis.

O festival, que ainda não se decidiu quanto ao seu novo batismo, acontece a 22 de julho e terá concertos de bandas como Smartini ou Crocky Girls.