Dave Grohl diz que os Queens of the Stone Age são “a melhor banda rock do mundo”

Para Dave Grohl, líder dos Foo Fighters, os Queens of the Stone Age são “a melhor banda rock do mundo”. Em entrevista ao podcast de Bill Simmons, o músico norte-americano afirmou que "nenhuma outra banda chega aos calcanhares" da banda de Josh Homme.

“Há bandas incríveis ao vivo e que compõem canções poderosas, como os Rage Against the Machine. Há bandas que deixam o público maluco, como os Prodigy. Mas, em termos de musicalidade, enquanto músico olho para os Queens of the Stone Age e penso: ‘porra, não é justo’”, explicou. “Toda a gente naquela banda é durona, e sabem-no”.

Grohl, recorde-se, integrou os Queens of the Stone Age entre 2001 e 2002, tocando bateria no álbum “Songs For the Deaf”, tendo voltado a colaborar com a banda em 2013, no disco “…Like Clockwork”. Josh Homme e companhia regressam a Portugal no próximo sábado para atuar no festival NOS Alive, em Algés.