Josh Rouse vem a Portugal celebrar 20 anos do seu álbum mais popular, “1972”

O cantor e compositor norte-americano Josh Rouse regressa a Portugal em novembro, para um concerto de celebração do 20.º aniversário do seu álbum mais popular, “1972". O concerto irá decorrer no Festival para Gente Sentada, em Braga, que este ano chega, também, à sua 20.ª edição.

Igualmente confirmados estão concertos do compositor alemão Nils Frahm e dos bracarenses Mutu, que cruzam a música eletrónica com os sons mais tradicionais, a 24 de novembro, e do trio brasileiro Gilsons, composto por um filho e dois netos de Gilberto Gil, a 25 de novembro, dia em que atua Josh Rouse.

Os bilhetes diários já estão à venda e custam 20 euros. A apresentação do cartão quadrilátero vale 50% de desconto.