Isaura: “Somos a geração ‘ratinho de laboratório’. Não sabemos o que vai vir daqui, mas as pistas não são boas”

Isaura aborda, no podcast Posto Emissor, as cada vez mais visíveis questões de saúde mental do mundo artístico, defendendo que há coisas que lhe dizem fazer parte do seu trabalho que a deixam a questionar. “As pessoas vão dizer: ‘Então, já sabes que faz parte do teu trabalho’. Não. Esta é uma pergunta que me faço muitas vezes: faz mesmo parte do trabalho?”.

“Somos a geração ‘ratinho de laboratório’. Não sabemos o que vai vir daqui, mas as pistas não são boas”, acrescenta ainda a artista depois de dizer que todas as semanas vê “alguém a pausar a vida profissional indefinidametne porque teve um ‘burnout’”.

Ouça a resposta completa a partir da 1 hora, 2 minutos e 35 segundos.