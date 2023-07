Isaura: “Bloqueei, bloqueei, bloqueei. Houve coisas muito homofóbicas, machistas e estúpidas”

Ao recordar no podcast Posto Emissor o momento de maior exposição pública da sua carreira, quando participou como autora da canção ‘O Jardim’ na Eurovisão, em 2018, Isaura assumiu: “Ter muita cobertura mediática é um dos pontos negativos nisto de fazer música. Quando trabalhei com pessoas que têm muita visibilidade, dizia-lhes: ‘não sei como vocês conseguem’. Nunca o quis para mim".

“Foi um bocadinho um exercício, para mim. Acho que bloqueei, bloqueei, bloqueei, porque houve coisas muito homofóbicas, coisas muito machistas, coisas que que eram só estúpidas, pessoas a ser mesmo violentas umas com as outras. Mas olho para isso como uma aprendizagem”, diz ainda a artista, recordando as reações que recebeu nas redes sociais durante o período do Festival da Canção e Eurovisão.

Ouça a resposta completa a partir dos 58 minutos e 20 segundos.