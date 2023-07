Bernardo Silva e António Zambujo cantam juntos no casamento do futebolista com Inês Degener Tomaz

O futebolista Bernardo Silva casou-se com a modelo Inês Degener Tomaz, no passado sábado.

O casamento teve lugar na região do Douro e contou com a presença de António Zambujo, que cantou ao lado do futebolista do Manchester City - num momento registado pelo telemóvel da cantora April Ivy, que também esteve presente.

Veja aqui a participação de António Zambujo, que recentemente lançou a canção ‘Romance de Cordel’, no casamento do jogador da seleção nacional de futebol.