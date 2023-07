Isaura: “Com a questão dos vistos, perguntamos: ‘onde vamos pôr tanta gente?’ Deveria ser obrigatório viver algum tempo nos meios rurais”

Ao recordar no Posto Emissor a infância vivida em São Paio, no distrito da Guarda, Isaura lamentou a desertificação do interior, sugerindo que os estrangeiros que vivem nas cidades portuguesas podiam ser reencaminhados para outras zonas do país. “Com a questão dos vistos, perguntamos: ‘onde vamos pôr tanta gente?’. Era tão bom que essas pessoas pudessem vir mas ser-lhes imposto que tinham de viver x tempo nos meios rurais”.

“As pessoas não se mentalizam que em Portugal o preponderante ainda é o rural, não são as cidades”, acrescenta a artista, “Lisboa, Porto e Coimbra não são, em nada, uma boa amostra do que se passa no resto do país. A música que se ouve em Lisboa não é a música que se ouve no resto do país, por exemplo”.

