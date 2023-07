Fernando Daniel: “Quando os meus pais discutiam, fechava-me no quarto e punha um CD dos Green Day”

Convidado do podcast da BLITZ na passada semana, Fernando Daniel contou como a música lhe serviu de escape na adolescência.

"Quando os meus pais discutiam, eu fechava-me no quarto e ouvia uma musicazinha. Tinha um discman, punha um CD dos Green Day. A música aparece como uma luz ao mundo. As minhas irmãs [emigradas] deixaram cá um computador daqueles de torre, abri o Interner Explorer, via tutoriais no Youtube, com a net lenta. A malta dizia-me sempre: ‘Experimenta o Dunas, dos GNR’”, afirmou no Posto Emissor.

