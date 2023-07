Isaura: “Ganhei seguidores nas redes sociais quando tive cancro. À medida que mostro que estou bem, as pessoas vão saindo”

Isaura decidiu fazer um intervalo de três meses das redes sociais e explicou, no Posto Emissor, as razões por trás dessa decisão. “Sinto que as pessoas que estão nas minhas redes talvez não estejam exatamente à procura do que eu lhes quero dar”, começa por dizer.

“Os momentos em que ganhei mais seguidores foram, claro, o Festival da Canção e quando fui diagnosticada com cancro. À medida que mostro que estou bem, as pessoas vão saindo”, continua a artista, antes de acrescentar: “eu não sou só música: sou os livros que leio, as séries que vejo, os meses em que só me apetece jogar pingue-pongue. As minhas redes sociais não são sobre o cancro”.

Ouça a resposta completa a partir dos 49 minutos e 16 segundos.