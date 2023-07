Cantor português Jorge Martinez acusa Rammstein de o imitarem: “Fica aqui uma bofetada de luva branca”

“Rammstein imitam Jorge Martinez, com pirotecnia de mão em palco”, escreveu “O vocalista dos Rammstein deixou em 'silêncio' os que sempre me criticaram pelas performances com pirotecnia. Fica aqui mais uma bofetada de luva branca. 14 anos à frente em termos de inovação".

“No Estádio da Luz, assistiram, gritaram enlouquecidos, e devem ter de imediato ficado fulminados com o facto do que estavam a ver, já o artista português que tanto mas tanto criticaram, Jorge Martinez, usava desde o lançamento do [tema] ‘Silêncio’ em 2009”, prossegue o artista do Porto. “É triste viver e ser inovador, num país tão propício a dar tiros nas pernas, a quem ousa avançar no tempo”, lamenta-se Martinez, que reclama ter sido o primeiro artista a utilizar pirotecnia em espetáculos em Portugal, “efeitos iguais aos usadas nos concertos de Michael Jackson, Rolling Stones, etc.”.