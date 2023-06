Isaura: “Quando fiz 18 anos passei o dia a chorar”

Rita Carmo

“Isso foi uma coisa que mudou [depois do diagnóstico de cancro]. Nos últimos anos, passei a gostar [de celebrar o aniversário]. Sempre senti a urgência do tempo, mas ficou aguçada: melhorou o alarme interno sobre escolher melhor as minhas lutas.” No podcast Posto Emissor, Isaura fala sobre as transformações que viver com cancro operou em si