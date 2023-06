Pete Davidson deu entrada numa clínica de reabilitação

Pete Davidson deu novamente entrada numa clínica de reabilitação, para tratar dos seus problemas de saúde mental.

Uma fonte próxima do ator e humorista, membro do elenco fixo do programa “Saturday Night Live”, revelou ao site “Page Six” que o comediante sofre de Perturbação borderline da personalidade (PBP) e de stress pós-traumático, estando a ser submetido a tratamento "urgente" numa unidade de saúde no estado norte-americano da Pensilvânia, onde o também humorista John Mulvaney esteve internado, refere a mesma publicação.

Ao longo da sua carreira, Davidson nunca escondeu os seus problemas de saúde mental, tendo dito numa entrevista em 2021 que receber um diagnóstico de PBP constituiu "um alívio".