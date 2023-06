Bernardo Sassetti homenageado com dois espetáculos em Carnaxide, sexta e sábado

Por altura do aniversário (seria o 53º) e onze anos depois do desaparecimento do compositor e pianista Bernardo Sassetti, duas homenagens em Carnaxide.

Primeiro a dois pianos: Mário Laginha e Pedro Burmester, esta sexta-feira, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, às 21h45. “Mário Laginha & Pedro Burmester tocam Bernardo Sassetti” é o espetáculo que surge doze anos depois do último concerto 3 Pianos (que os juntou a Sassetti).

Este sábado, às 21h30, no mesmo local, “João Barradas Quinteto toca Bernardo Sassetti”, um ensemble inédito composto por João Barradas (acordeão), Ricardo Toscano (saxofone), Afonso Pais (guitarra), Demian Cabaud (contrabaixo) e João Lopes Pereira (bateria). Com arranjos originais e sob comando de Barradas, nome de proa da nova geração do jazz nacional.

Os bilhetes variam entre os 10 e os 12,50 euros para o primeiro concerto; de 7,50 a 10 euros para o segundo.