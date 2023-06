Paradise Lost dão concerto em Lisboa no final do ano: o concerto comemora o 30º aniversário do álbum “Icon”

Os Paradise Lost vão dar um concerto em Lisboa, no próximo mês de dezembro.

A banda inglesa, formada em Halifax em 1988, tem espetáculo marcado para a Sala Tejo da Altice Arena a 16 de dezembro.

O concerto está integrado na “Embers of Europe Tour”, digressão do 30.º aniversário do álbum “Icon”, que os Paradise Lost decidiram regravar, para inclusão numa edição especial celebrativa, nas lojas ainda este ano.

Os bilhetes para o concerto dos Paradise Lost na Altice Arena são colocados à venda na sexta-feira, 30 de junho, e custam 28 euros.