Fernando Daniel: “Não me encostei à sombra da bananeira. A sorte não vem a quem fica atrás do teclado a escrever sobre a vida dos outros”

Vencedor do “The Voice” em 2016, Fernando Daniel tem, ao contrário de alguns artistas que ganham esse tipo de concurso, obtido sucesso desde então. Este ano, lançou o álbum “VHS - Volume 1”, que apresentará com grandes concertos em Lisboa e no Porto, em outubro e novembro, respetivamente.

Explicando o ‘segredo’ do seu êxito, Fernando Daniel afirmou, no Posto Emissor: “Não me deixei encostar à sombra da bananeira, fui logo atrás do sucesso. Também tem a ver com a sorte”, admite. “Mas a sorte não aparece a quem fica no sofá a fazer zapping na televisão ou atrás do teclado a escrever sobre a vida dos outros.”

Ouça a resposta completa pelos 35m 34s.