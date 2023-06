Evil Live, o novo festival de metal com Pantera e Slipknot, começa hoje na Altice Arena: aqui está tudo o que precisa de saber

Começa esta quarta-feira, na Altice Arena, em Lisboa, a primeira edição do Evil Live Festival, que contará com concertos de Pantera e Slipknot, entre muitos outros. Segundo a promotora que organiza o evento, a Prime Artists, citada pela Lusa, a maior sala de espetáculos da capital, que tem capacidade para 20 mil espectadores, estará “praticamente esgotada” nos dois dias de festival, quarta e quinta-feira. No primeiro dia, sobem ao palco os Pantera, Alter Bridge, Soulfly, Elegant Weapons, Vended e Mammoth WVH. Aguardada com especial curiosidade será a atuação dos Pantera, uma vez que, noutros países europeus, como a Alemanha, a banda texana foi retirada do cartaz de alguns festivais, após queixas de outros artistas que atuariam no mesmo e não queriam partilhar palco com Phil Anselmo, o vocalista que, em 2016, fez uma saudação nazi em palco, gritando “white power”, situação que depois afirmou “ter sido uma piada interna” justificada pelo consumo de álcool. Formados por Phil Anselmo (voz), Rex Brown (baixo), Zakk Wylde (guitarra) e Charlie Benante (bateria), com os últimos dois a substituírem os falecidos irmãos ‘Dimebag’ Darrell e Vinnie Paul, os Pantera começarão a tocar pelas 23h15, esperando-se que apresentem velhos clássicos como “Becoming”, “This Love”, “Cemetery Gates” ou “Walk” e, ainda, a versão de “Planet Caravan”, de Black Sabbath. Este será o primeiro concerto dos Pantera desde 1994, altura em que atuaram no Pavilhão de Cascais. Ainda na quarta-feira, destaque para os brasileiros Soulfly, liderados por Max Cavalera, que regressam a solo português depois de um concerto em 2019, igualmente em Lisboa. Tocam às 19h45.

O Evil Live prossegue na quinta-feira, com os populares Slipknot a atuarem, também, pelas 23h15. A banda norte-americana deveria ter tocado nesta mesma sala, em 2020, mas o concerto foi cancelado devido à pandemia de covid-19. Em 2019, Corey Taylor e companhia estiveram na Altice Arena, integrando o cartaz do VOA - Heavy Rock Festival, que se deveria ter realizado no Estádio do Restelo, também em Lisboa, mas acabou por se mudar para a Altice Arena, por razões de segurança. A Portugal, os Slipknot chegarão sem o percussionista Shawn “Clown” Crahan, cofundador da banda, que teve de abandonar a digressão europeia para apoiar a mulher, a braços com problemas de saúde, e sem o teclista Craig Jones, que terá deixado a banda por razões ainda desconhecidas. Corey Taylor subirá ao palco ao lado de Mick Thompson (guitarra), Jim Root (guitarra), Sid Wilson (DJ), Jay Weinberg (baterista), Alessandro Venturella (baixo) e Michael Plaff (percussão). Os fãs portugueses podem esperar temas como “The Heretic Anthem”, “People=Shit”, “Surfacing”, “Duality” e “Spit it Out”, além de “Yen”, que faz parte do recente álbum “The End, So Far”, lançado em 2022, o penúltimo a sair pela editora Roadrunner, antes do EP “Adderall” de apenas 20 minutos. Também na quinta-feira, tocam os Papa Roach, naquele que é o seu primeiro concerto em Portugal desde 2017. Tocam às 21h15.

Veja aqui os horários dos concertos:

Os bilhetes custam 70 euros para um dia e 120 euros para os dois. A idade mínima de entrada no recinto é de 6 anos e esta é a lista de objetos proibidos pela organização: . objetos perigosos (canivetes, qualquer tipo de arma, correntes, cintos e/ou pulseiras pontiagudas, etc.)

. garrafas plásticas com tampa

. bebidas alcoólicas

. caixas com comida

. máquinas fotográficas/filmar profissionais

. gravadores de som

. animais

. capacetes

. stick GoPro/ selfie stick

. objetos de vidro (garrafas/perfumes, etc.)

. qualquer objecto que possa ser arremessado