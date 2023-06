A louca história dos Pantera, a tempestade perfeita de Phil Anselmo: de volta a Lisboa, esta quinta-feira, no festival Evil Live

À medida que os anos 80 avançavam, o glam metal estava mesmo que não se soubesse condenado e os Pantera Metal Magic pareciam prontos a desaparecer. Em 1986, um disco mudou as regras do jogo: em Master of Puppets, os Metallica levaram o rock de peso a uma nova velocidade, fizeram-no sem lantejoulas, sem olhos pintados e sem qualquer misericórdia por instrumentos ou livros de regras. Os irmãos Abbott, Darrell e Vinnie, perceberam que estava na altura de mudar de registo.

Encurtaram o nome da banda e trocaram o espampanante vocalista Terry Glaze por um miúdo de 19 anos que encontraram num bar na Louisiana, Philip Anselmo. Se em Cowboys from Hell (1990) Anselmo ainda arriscou os falsetes que saíam de moda, em Vulgar Display of Power (1992) a voz já se tinham transformado numa inconfundível locomotiva e com Far Beyond Driven (1994) chegariam ao primeiro lugar da Billboard e tornavam-se na maior banda de metal do mundo. A celebrar os vinte anos do maior sucesso da banda, Phil Anselmo não tem dúvidas em afirmar: «os Pantera eram a tempestade perfeita».