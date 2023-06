Tudo sobre o concerto dos Rammstein no Estádio da Luz: horários, mapa, alinhamento provável e a polémica com Till Lindemann

Os Rammstein regressam esta noite a Portugal, para um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa.

A banda alemã virá apresentar os temas de “Zeit”, o seu oitavo álbum de estúdio, editado em abril do ano passado. Este será o maior concerto de sempre dos Rammstein em Portugal, e o primeiro do grupo no país desde 2013.

Promete-se uma “construção de palco que por vezes ultrapassa o teto do estádio” e “um espetáculo iluminado com fogo e chamas (…) e humor”, segundo a Prime Artists, promotora do concerto.