Superbanda formada por membros dos Nirvana e Soundgarden lança novo álbum de surpresa

A superbanda grunge 3rd Secret, que junta Matt Cameron e Kim Thayil (Soundgarden) a Krist Novoselic (Nirvana), lançou um novo álbum de surpresa.

Intitulado “2nd 3rd Secret”, este trabalho sucede ao disco homónimo que os 3rd Secret editaram em 2022, e que apresentou a banda ao mundo.

Para além dos três supracitados “pesos-pesados” do grunge, os 3rd Secret contam ainda com Bubba DuPree (Void) e Jennifer Johnson e Jillian Raye (Giants in the Trees). As dez canções presentes em “2nd 3rd Secret” são creditadas aos membros do grupo, em combinações distintas.

Ouça aqui o álbum: