Novo festival de verão com Ornatos Violeta. Mayra Andrade nos coliseus no outono

Estreia-se em agosto um novo festival: o Oeiras Music Fest realiza-se no Estádio Municipal de Oeiras, a 15 e 16 de agosto, e aposta “na fusão de sonoridades e numa variedade de estilos, combinando artistas dos tops nacionais e internacionais atuais com músicos que marcam gerações”,

Mais adiante, Mayra Andrade regressa a Portugal com a digressão “ReEncanto - Voz e Violão”. A artista cabo-verdiana, que recentemente foi mãe pela primeira vez, atuará no Coliseu de Lisboa a 14 de outubro e no Coliseu do Porto a 19 do mesmo mês. Em Lisboa, os bilhetes custam entre 20 euros e 45 euros e, no Porto, de 30 euros a 45 euros.