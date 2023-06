Fernando Daniel: “Gostaria de falecer como o músico mais premiado do nosso país”

Convidado do Posto Emissor desta semana, Fernando Daniel falou sobre a relação que tem com os fãs e com as suas ambições na carreira.

“Não há muito tempo, recebi a mensagem de uma pessoa [que dizia] que a minha música ajudou a evitar um suicídio. Ou seja, estou feliz, a fazer aquilo de que gosto, a ajudar a salvar vidas”, revela o artista que acaba de editar o álbum “V.H.S. - Volume 1”.

“Gostava de receber mais prémios. Daqui a muitos anos, gostava de falecer como o músico mais premiado do nosso país”, confessa.

