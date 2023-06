Kelly Osbourne e Sid Wilson, dos Slipknot, partilham primeira fotografia do filho: vestido de morcego, em homenagem ao avô Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne e Sid Wilson divulgaram pela primeira vez uma fotografia do filho, Sidney.

No Instagram, o casal partilhou uma foto de Sidney vestido como um morcego, em homenagem à imagética associada ao avô, Ozzy Osbourne.

No mês passado, Kelly afirmou no programa “Today With Hoda & Jenna” que Sidney e Ozzy têm uma ligação especial. “O meu pai fala durante o sono, sempre falou. Nos últimos tempos, tem chamado pelo Sidney. É fofo”, disse.

Veja a foto: