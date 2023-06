Fernando Daniel: “Tenho 19 anos, canto Adele no ‘The Voice’ e as pessoas começam a ir à loja de animais onde trabalhava para tirarem fotos”

Convidado desta semana do Posto Emissor, Fernando Daniel recordou a “prova cega” que protagonizou quando concorreu ao “The Voice”, deixando o júri (e, mais tarde, milhões de pessoas no YouTube) estupefactas com a sua interpretação de ‘When We Were Young’, de Adele.

“Na altura estava a trabalhar numa loja de animais num centro comercial. Tenho 19 anos, canto esta música e começo a perceber que a minha vida estava prestes a mudar. As pessoas iam à loja só para tirarem fotografias”, lembra.

Porém, Fernando Daniel tinha levado três canções “no bolso”, e estava mais inclinado para cantar uma canção dos anos 80 portugueses. “Ainda hoje a produção do programa diz: ‘se não te tivéssemos dito para cantares Adele, as coisas tinham sido diferentes’”.

Ouça a história pelos 23m 32s.