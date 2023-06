Vem aí um documentário da Netflix sobre os Wham!: veja o trailer

A Netflix divulgou um novo trailer para “Wham!”, documentário sobre a dupla pop com o mesmo nome.

O documentário chegará à plataforma a 5 de julho, e abordará o percurso traçado por George Michael e Andrew Ridgeley, os dois membros dos Wham!, no grupo.

“Wham!” contará com imagens de arquivo e entrevistas inéditas com George Michael e Andrew Ridgeley, entre outros bónus. A banda, que esteve no ativo entre 1981 e 1986, marcou a pop dos anos 80 com sucessos como ‘Club Tropicana’ ou ‘Wake Me Up Before You Go Go’.