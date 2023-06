ProfJam assume, no podcast Posto Emissor, que se alheia, de forma propositada do excesso de informação que existe na atualidade. “Este ‘scroll’ infinito, esta fobia do ‘eu nunca vou saber tudo’… Há uma overdose de informaçao que te aliena da vida”.

“Algo me diz que não é suposto estarmos tão a par de tanta coisa", acrescenta o rapper, "mesmo esta questão de estares 24 horas por dia contactável faz-me confusão. Não era suposto”.

