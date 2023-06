Nick Mason: “Só alguém como Nelson Mandela conseguiria reunir os Pink Floyd”

Nick Mason discutiu a criação de um dos clássicos dos Pink Floyd, ‘Time’, no podcast “The Story Behind The Song”.

Além de conversar sobre a canção de 1973, o baterista falou ainda da possibilidade de reunir o grupo, uma vez mais. “É altamente improvável”, disse.

“Porém, também teria dito isso antes do Live 8 [reunião dos Pink Floyd em 2005, ainda com Rick Wright, que faleceria três anos depois]. Se, ao nos reunirmos, pudéssemos influenciar alguém a salvar o planeta, a paz mundial… Espero que se consiga dar esse passo”. “Só um Nelson Mandela reuniria os Pink Floyd”, rematou, com alguma ironia.

David Gilmour e Roger Waters estão uma vez mais de costas voltadas. O guitarrista e a sua mulher, Polly Samson, apelidaram Waters de “misógino” e “apologista do Putin”.