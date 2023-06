Pedro Abrunhosa vai ao Vaticano conhecer o Papa Francisco

Pedro Abrunhosa irá representar Portugal no encontro “Pope Meets Artists” na Capela Sistina, no Vaticano, anunciou esta quarta-feira a Sons em Trânsito, empresa que gere a carreira do músico do Porto.

“O artista sente-se honrado pelo convite e realça a ‘profunda conexão’ estabelecida entre a sua música e o público nos espectáculos, que os torna em ‘celebrações colectivas de paz pela arte’, nas palavras do próprio”, pode ler-se na publicação da Sons em Trânsito, que não refere a data do encontro.