Enteado de bilionário preso em submarino no fundo do Atlântico foi ver os Blink-182: “A música ajuda-me em tempos difíceis”

O enteado do bilionário Hamish Harding, uma das pessoas presas no submarino que desapareceu no Oceano Atlântico, está a dar que falar após ter feito uma publicação onde se mostra, sorridente, num concerto dos Blink-182.

Brian Szasz partilhou uma fotografia sua à porta da Pechanga Arena, em San Diego (EUA), com a legenda “pode ser de mau gosto estar aqui, mas a minha família iria querer que eu viesse ao concerto dos Blink-182”.

“É a minha banda favorita, e a música ajuda-me em tempos difíceis”.

A publicação foi entretanto apagada (e substituída por outra onde se lê: “rezem pela missão de resgate”), não sem antes ter corrido as redes sociais. Veja aqui: