Relvado do Estádio da Luz será substituído após concerto dos Rammstein

O relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, será substituído após o concerto dos Rammstein, marcado para aquele local, no próximo dia 26 de junho.

Segundo notícia do jornal “O Jogo”, a partida entre as seleções nacionais de Portugal e da Bósnia, no passado sábado, foi o último a ser realizado sobre o relvado atual.

O mesmo será trocado após o concerto dos Rammstein. A última mudança aconteceu há quatro anos, indica a mesma publicação, e no novo “tapete verde” será usada relva “100% natural, com mistura de fibras sintéticas”.

Os Rammstein atuam no Estádio da Luz a 26 de junho. Este será o primeiro concerto dos alemães em Portugal nos últimos dez anos. A digressão da banda, que promove o álbum “Zeit”, encontra-se envolta em polémica, depois de o vocalista da banda, Till Lindemann, ter sido acusado por várias mulheres de conduta sexual imprópria. Na sequência das denúncias, o artista perdeu o contrato com uma editora livreira. Também a Universal Music, que edita os discos dos Rammstein, suspendeu todas as ações de promoção do grupo, por “respeito pelas mulheres corajosas” que apresentaram queixa. Quanto aos restantes membros da banda, esclareceram, num comunicado assinado pelo baterista Christoph Schneider, que nos últimos anos Till Lindemann se afastou do grupo, criando a sua própria “bolha”, com “as suas festas e as suas pessoas”.

Após várias queixas, Till Lindemann encontra-se a ser investigado pelo Ministério Público alemão. A digressão dos Rammstein prossegue, com a paragem na Suíça, esta semana, a ter ficado marcada por protestos.