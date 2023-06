Blaya, Alex D'Alva Teixeira e Trypas Corassão no Arraial Lisboa Pride este sábado

O Arraial Lisboa Pride, “maior evento comunitário e associativo LGBTI+ em Portugal", regressa à Praça do Comércio, em Lisboa, este sábado, 24 de junho, contando com, entre outras, as participações musicais de Blaya, Alex D'Alva Teixeira, a dupla Trypas Corassão ou Judas. O Colegas - Coro LGBTI+ abre as atuações.

A 25ª edição do evento, que se realiza desde 1997 na capital, decorre entre as 16h de sábado e as 02h de domingo, sendo de entrada livre. A organização fica a cargo da Associação ILGA Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC, e o evento integra a programação oficial das Festas de Lisboa.

Além das principais atuações musicais, o evento contará também com atividades paralelas, como o encontro do grupo sénior LGBTI+ Mais, a atividade “Situa-me o teu género”, pelo GRIT - Grupo de Reflexão e Intervenção Trans ou o “Speed friending” proporcionado pela rede ex aequo, Associação de Jovens LGBTI e Apoiantes.

Serão também disponibilizadas atividades para crianças, entre as 16h e as 20h: além de jogos, pinturas facias ou trabalhos manuais, às 16h30 as drag queens Paolle Berklyn e Tandy protagonizam a “Hora do Conto”.

Consulte abaixo o cartaz musical completo e os horários das atuações:

16h00 Lara Soft B2B Peperan

18h30 Alex D'Alva (DJ Set)

20h00 Judas

21h00 Blaya

22h30 Trypas Corassão

23h45 Curvs

01h00 Ornella