Rapper Big Pokey morre aos 45 anos, depois de desmaiar em palco

Morreu o rapper Big Pokey, figura maior da cena hip-hop de Houston (EUA). Tinha 45 anos.

O rapper desmaiou durante um concerto no Texas, no passado sábado, não se sabendo para já as causas da sua morte. Em comunicado, a sua equipa de produção afirmou que o funeral se irá realizar nos próximos dias.

Big Pokey era um dos membros originais da Screwed Up Click, coletivo liderado por DJ Screw, criador do estilo chopped and screwed. Ao longo da carreira, lançou seis álbuns de estúdio (o último, “Sensei”, em 2021) e oito mixtapes.

Bun B, outro dos nomes inescapáveis da cena de Houston, lamentou a morte de Big Pokey no Instagram. “Não estava preparado para isto. Era um dos artistas mais talentosos da cidade”, escreveu. “Era fácil amá-lo e difícil odiá-lo. Nunca haverá outro como ele”.