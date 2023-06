Os Foo Fighters atuaram recentemente no estado norte-americano do Arkansas, onde estrearam a épica ‘The Teacher’, canção de 10 minutos presente no seu novo álbum, ao vivo.

O tema deverá ter sido inspirado pela mãe de Dave Grohl, Virginia, falecida no ano passado, que trabalhou a vida toda como professora. Esta versão ao vivo da canção ‘The Teacher’ contou ainda com a colaboração de Violet Grohl, filha de Dave, que anda em digressão com a banda.

Veja o vídeo da atuação: