Duas pessoas mortas a tiro num festival de música eletrónica nos Estados Unidos

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um tiroteio no festival de música eletrónica de dança Beyond Wonderland, em Washington (EUA).

O tiroteio, que ocorreu no parque de campismo localizado no exterior do recinto, levou ao cancelamento do segundo dia do festival, agendado para este domingo.

As autoridades locais já detiveram o suspeito, que terá disparado de forma aleatória na direção do público. Não se sabe o que motivou o crime.

Em comunicado, o festival agradeceu pelo trabalho das autoridades, deixando condolências às famílias das vítimas. O Beyond Wonderland tinha, no cartaz, nomes como Afrojack, Marshmello ou Joyride.