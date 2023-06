Howard Donald, dos Take That, foi banido de festival LGBTQ+

Howard Donald, dos Take That, foi banido de um evento comemorativo do Mês do Orgulho LGBTQ+ após ter deixado um “gosto” em várias publicações homofóbicas, no Twitter, noticia ao “NME”.

Donald acabou por apagar a sua conta no Twitter, após receber uma chuva de críticas. O cantor iria atuar no Pride Festival de Nottingham, Inglaterra, a 29 de julho.

A organização do festival anunciou a saída de Donald do cartaz. “Queremos agradecer ao público por nos alertar para esta situação”, afirmou, em comunicado. Os Horse Meat Disco, Tayce, Danny Beard e ESSEL são os demais nomes confirmados.

No Instagram, Howard Donald pediu desculpa aos fãs, através de uma story entretanto apagada. “Cometi um erro ao deixar ‘gosto’ em publicações insultuosas para com a comunidade LGBTQ+. Peço muita desculpa, sei que desapontei toda a gente”, pôde ler-se. “Tenho muito que aprender e isso é prioritário”.