Trent Reznor, dos Nine Inchs Nails, chorou depois de ouvir uma canção de Dua Lipa

Trent Reznor admitiu ter chorado ao ouvir uma canção de Dua Lipa.

No podcast do produtor Rick Rubin, “Tetragrammaton”, o líder dos Nine Inch Nails contou que ganhou apreço pela música pop mais comercial, em parte por culpa dos seus filhos.

“Ouvi a minha filha, que tem seis anos, a cantar uma canção da Dua Lipa. Ela adora-a, é muito fixe”, contou. “Lembrou-me a arte de escrever uma canção bem feita. Chorei ao ouvir uma canção dela. É uma obra musical muito bem feita, é inteligente, soube bem”.

Reznor não revelou qual a canção que o deixou de lágrimas nos olhos, mas continuou: “Isso é difícil de se fazer. Eu não saberia fazê-lo. Quando tento pensar no que dizer, procuro dizê-lo com sinceridade. E isso leva-me a pensar no que sou, e onde estou, e tudo isso se torna em algo que me faz sentir que a parada está mais alta”.

Nos últimos tempos, o músico tem-se dedicado sobretudo a compor bandas-sonoras para filmes, o que considera mais fácil: “Sei o que soa bem. Não tenho que estar a pensar em como aquilo me faz sentir. Estranhamente, gosto de trabalhar para algo. É como desvendar um código secreto”, explicou.