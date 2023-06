Rock in Rio-Lisboa: foram anunciadas as datas para a edição de 2024

São conhecidas as datas para a edição de 2024 do Rock In Rio-Lisboa. O festival irá regressar ao Parque da Bela Vista nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho.

Esta edição marcará o 20º aniversário do Rock In Rio-Lisboa: “20 anos depois (…), no Parque da Bela Vista (…), numa celebração em cheio”, pode ler-se no anúncio oficial.

Ainda não foram anunciados quaisquer nomes para o cartaz, nem foram colocados à venda os bilhetes para esta edição.