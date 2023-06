Eminem levou ao altar a filha adotiva que salvou de uma infância perdida

Eminem levou a sua filha mais velha, Alaina, ao altar. Alaina, de 30 anos, casou-se no passado fim de semana com Matt Moeller, segundo a revista “People”. Hailey, a outra filha do rapper, foi dama de honor.

“São momentos que só acontecem uma vez na vida, e sinto-me grata por ser amada como sou”, afirmou Alaina. “Nada disto teria sido possível sem o meu pai".

Alaina, que faz carreira como blogger de viagens, é filha de Dawn Scott, irmã da ex-mulher de Eminem. O rapper adotou-a no início deste século, devido aos problemas de toxicodependência da mãe.

Veja as fotos do casamento: