Morreu Zé Maria, fundador do clube de rock e da distribuidora de discos Sabotage

Faleceu José Maria Sousa, fundador do clube Sabotage, no Cais Sodré, em Lisboa, que seria inaugurado no 30 de abril de 2013. O estabelecimento viria a fechar portas sete anos depois deixando marcas no circuito de rock marginal português devido à criteriosa escolha dos DJ que ali atuavam diariamente, quer devido à programação de bandas nacionais e estrangeiros que passaram pelo exíguo palco. Entre os DJs que ali passaram música contam-se A Boy Named Sue, David Polido ou Nuno Rabino. Da seleção de artistas fizeram parte Kid Congo Powers, Lydia Lunch, Mão Morta, Repórter Estrábico, Capitão Fantasma, Tav Falco Panther Burns, And Also the Trees, Messer Chups, Pop dell’Arte, The Mystery Lights, The Pretty Things, Legendary Tigerman ou Sterling Roswell (ex-Spacemen 3). “Quando se quer ter uma experiência a la New York, vai-se ao Sabotage”, terá dito o guitarrista Victor Rua, fundador dos GNR.