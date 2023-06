Morreu Carlos Cavalheiro, vocalista dos Xarhanga, grupo rock dos anos 70

Faleceu esta quinta-feira o cantor Carlos Cavalheiro, vítima de doença prolongada. Tinha 74 anos. Nascido a 4 de janeiro de 1949, foi durante os anos 70 vocalista dos Xarhanga, grupo no qual também ‘militava’ Júlio Pereira. Dois singles marcam esse período ('Acid Nightmare' e ‘Great Goat’, ambos em 1973), que o investigador musical João Carlos Callixto, que na sua conta Facebook deu nota do falecimento do músico, considera terem sido os primeiros passos do hard rock nacional, elogiando “aquela voz e aquela urgência de tudo transformar com a força do rock continuam hoje a prender-nos (…), não sendo de somenos que a quase totalidade das letras das canções do grupo sejam da autoria de Carlos Cavalheiro”.

Com o fim do grupo, Cavalheiro manteve a colaboração com Júlio Pereira, tendo ambos assinado em 1975 o LP “Bota Fora”, “cantando de forma despudorada sobre a independência das então colónias com palavras de Sérgio Godinho, Manuel Alegre, Fausto ou José Mário Branco”, lembra Callixto.

No mesmo ano, o ex-vocalista dos Xarhanga concorreu ao Festival RTP da Canção 1975, com o tema ‘A Boca do Lobo’, composto por Sérgio Godinho, tendo ficado em 2º lugar, a apenas dois pontos de ‘Madrugada’, de Duarte Mendes.

Um ano depois, volta ao encontro de Júlio Pereira como convidado do primeiro álbum a solo deste, “Fernandinho Vai ao Vinho”, um disco onde também participam José Afonso, Jorge Palma, Paulo de Carvalho, Carlos Mendes, Fernando Tordo, Vitorino, Francisco Fanhais, Eugénia Melo e Castro e Herman José, entre muitos outros. No tema ‘A Primeira Dúzia de Anos’ é de Carlos Cavalheiro a voz do “Ministro”.