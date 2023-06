Morreu Blackie Onassis, dos Urge Overkill, a banda que levou ‘Girl, You’ll Be a Woman Soon’ ao filme “Pulp Fiction”

Morreu Johnny Rowan, mais conhecido como Blackie Onassis, baterista dos Urge Overkill. Tinha 57 anos.

O anúncio da sua morte foi dado pela própria banda, esta quarta-feira. As causas da morte de Blackie não foram reveladas.

Blackie juntou-se aos Urge Overkill no início dos anos 90, tendo participado em três dos álbuns do grupo: “The Supersonic Storybook”, “Saturation” e “Exist the Dragon”. Foi, ainda, o baterista da versão de ‘Girl, You’ll Be a Woman Soon', de Neil Diamond, que acabou na banda-sonora de “Pulp Fiction”.

Os Urge Overkill partilharam ainda uma fotografia de Blackie ao lado de Jack Black, ator e músico que comentou a publicação afirmando que os álbuns da banda com o baterista “são alguns dos meus álbuns favoritos de sempre”: