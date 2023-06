The Prodigy no festival MEO Kalorama

Os Prodigy são, juntamente com Lil Silva, um dos últimos nomes confirmados no cartaz do festival MEO Kalorama.

A banda britânica atuará no Parque da Bela Vista no dia 31 de agosto, poucos dias após se apresentar no festival de Vilar de Mouros.

Este será o primeiro concerto dos Prodigy em Portugal sem o vocalista Keith Flint, que faleceu em 2019.

Estes dois nomes juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados Arcade Fire, Florence + The Machine, Yeah Yeah Yeahs, Siouxsie Sioux, Aphex Twin ou Foals, entre muitos outros.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 60 euros (diário) aos 160 euros (passe).