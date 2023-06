Martim Sousa Tavares: “Fui colega de liceu e ‘roadie’ dos Capitão Fausto, que tinham outro vocalista e se chamavam IC19”

Além da música clássica, o maestro Martim Sousa Tavares alarga o seu âmbito a outros música, colaborando com frequência com bandas como os Capitão Fausto. No Posto Emissor, podcast da BLITZ, o também diretor artístico do Festival de Sintra explicou como nasceu a sua amizade com a banda de Lisboa.

“Fui colega de liceu dos Capitão Fausto, que antes de terem o Tomás Wallenstein [na voz] se chamavam IC19”, conta. “Tinham um vocalista que era o Pedro Sacchetti e eu era o roadie deles. Filmei e fotografei os primeiros concertos que deram, em concursos de bandas muito amadores, e sempre ouvimos música juntos”, recorda Martim Sousa Tavares, que já dirigiu dois concertos com orquestra dos Capitão Fausto, um dos quais, no Campo Pequeno, ficou registado em disco.

