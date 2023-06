Maroon 5 ao vivo no Passeio Marítimo de Algés: a noite em que o “menino” Adam Levine se portou bem

Rita Carmo

Os norte-americanos Maroon 5 deram início à sua nova digressão europeia com um concerto no Passeio Marítimo de Algés, alimentado com os êxitos de sempre e uma energia invejável. Adam Levine, que no ano passado se viu envolto num episódio de escândalo, não parece ter deixado que a controvérsia afetasse o seu trabalho. Uma hora e meia de boa pop que, em Algés, não soube a castigo