John Cale confirmado no festival Luna Fest, em Coimbra

John Cale é a mais recente confirmação da primeira edição do Luna Fest, que vai realizar-se entre 16 e 20 de agosto, em Coimbra, anunciou esta quarta-feira a organização. O veterano galês, membro fundador dos Velvet Underground, apresenta em Coimbra “Mercy”, álbum lançado no início deste ano.

Em comunicado a organização revelou ainda a presença dos norte-americanos The Star Spangles e dos britânicos The Dsm IV.

O festival, dedicado ao rock and roll e ao punk rock, vai realizar-se de 16 a 20 de agosto, com os dois primeiros dias a decorrerem na Praça do Comércio e os restantes na Praça da Canção. O Luna Fest é organizado pelo músico Victor Torpedo (Tédio Boys, Parkinsons, etc.), que criou o evento em conjunto com Tito Santana, responsável pelo bar de Coimbra Pinga Amor.

Devo, A Certain Ratio, Gang of Four, Black Lips, The Damned, The Fleshtones, Buzzcocks, The Undertones, The Rezillos, The Hickoids, La Élite, La Femme, Robert Görl & DAF e Martin Dupont são os restantes nomes em cartaz.