Britney Spears nega consumo de drogas

Britney Spears respondeu aos rumores que dão conta de que a sua família se encontra preocupada com o seu estado de saúde, devido a um alegado abuso de drogas.

Em declarações ao tablóide “The Sun”, o ex-marido de Spears, Kevin Federline, afirmou que a cantora “anda a consumir metanfetaminas”. “Rezo todos os dias para que alguém o torne público e ela acorde. É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos”.

No Instagram, Spears negou as alegações: “o facto de as pessoas andarem a dizer coisas que não são verdade é muito triste”, lamentou. “Até pode ser que não sejam elas a dizê-lo, porque para mim não faz sentido que o andem a dizer”.

“Fico triste porque tentei melhorar as coisas e nunca ficou bom o suficiente. Agora falam de mim nas costas. Parte-me o coração”.

O próprio Federline, mais tarde, admitiu que concedeu uma entrevista ao “The Sun”, mas que a história foi “fabricada”. “Deixámos que entrassem em nossa casa porque confiávamos neles, mas essa confiança foi quebrada”, disse.