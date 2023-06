Patti Smith foi à última manifestação de sempre da ativista Greta Thunberg na sua escola

Patti Smith esteve presente no último protesto de Greta Thunberg à porta do seu liceu, na Suécia.

A ativista pelo ambiente passou todas as sextas-feiras, ao longo de 251 semanas, à porta da escola para se manifestar contra as alterações climáticas e a destruição do planeta.

No Twitter, Greta assinalou a data, garantindo que irá continuar a protestar, embora não como estudante. “Não temos outra opção que não fazer tudo o que podemos, a luta ainda agora começou”, escreveu.

Patti Smith, que deu recentemente um concerto na Suécia, aproveitou para se encontrar com a jovem. “Obrigado e parabéns”, escreveu, ao lado de fotografias do protesto.

Em entrevista ao jornal local “Dagens Nyheter”, Patti deixou rasgados elogios a Greta, admitindo ter “lágrimas nos olhos” quando a conheceu. “Sou uma grande fã”, acrescentou.