Oasis: Noel Gallagher desafia o irmão Liam a telefonar-lhe

Noel Gallagher deu uma entrevista à rádio KPNW, de Seattle, durante a qual desafiou o seu irmão, Liam, a telefonar-lhe.

Recorde-se que Liam prometeu que iria ligar a Noel caso o Manchester City vencesse a Liga dos Campeões, mas essa chamada ainda está por acontecer.

“Ele vai ter que me ligar. Ou mandar alguém ligar-me, porque há dez anos que fala nisso”, disse. “Ele não quer. Ele sabe que nenhum de nós está particularmente interessado nisso. Sei que ele não está, e sinto-me confortável com o que estou a fazer”. “Estou-me bem nas tintas, mas se ele continua a falar nisso, que me ligue”, atirou.