Martim Sousa Tavares: “Foi em Chicago que aprendi a perguntar se me sabem dizer o nome de um compositor que não seja um homem branco morto”

Martim Sousa Tavares esteve no Posto Emissor, podcast da BLITZ, onde apresentou a programação do Festival de Sintra, do qual é, este ano, diretor artístico, e onde falou, também, sobre o seu percurso na música.

Sobre a sua passagem pelos Estados Unidos, onde fez um mestrado em Direção de Orquestra, afirma o maestro: “Eu vi com os meus olhos, em Chicago, os alunos a reivindicarem uma nova história da música. Foi lá que aprendi a perguntar ao público se me sabe dizer o nome de um compositor que não seja um homem branco morto.”



“Nunca me tinha ocorrido, mas de facto é um trinómio que, se for quebrado, automaticamente gera alguma novidade”, defende.

Ouça a resposta completa pelos 39m 22s.