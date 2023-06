Maroon 5 no Passeio Marítimo de Algés: tudo o que precisa de saber, do alinhamento provável aos horários

Os Maroon 5 regressam a Portugal esta terça-feira, 13 de junho, para dar início à digressão europeia com um concerto no Passeio Marítimo de Algés. Ainda a promover o mais recente álbum, “Jordi”, editado em 2021, a banda norte-americana já não atua em solo nacional desde a edição de 2016 do festival Rock in Rio Lisboa e vem de uma residência em Las Vegas que terminou em abril passado. As portas do recinto abrem às 18h e o espetáculo tem início com Mailbox e Davina, os artistas da primeira parte, que atuam respetivamente às 19h30 e às 20h05, e os Maroon 5 entram em palco às 21h15.

À venda nos locais habituais – nomeadamente Ticketline, SeeTickets, Masqueticket, Fnac, El Corte Inglés, Worten e Agência ABEP –, os bilhetes têm os seguintes preços: 65 euros para a plateia em pé e mobilidade condicionada e 90 euros para o Golden Circle – há também pacotes VIP com preços a variarem entre os 160 e os 200 euros. A promotora Everything is New, organizadora do concerto, avisa que “apenas serão válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais”, aconselhando a que os ingressos não sejam comprados em sites de mercado secundário.